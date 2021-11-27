Сбежавшему из Афганистана Ашрафу Гани запретили заниматься политикой

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) ввели ограничения на политическую деятельность бывшего президента Афганистана Ашрафа Гани и некоторых государственных чиновников, передает Anadolu.

Отмечается, что ограничения, в частности, касаются бывшего президента Ашрафа Гани, его советника по вопросам безопасности Хамдуллы Мухиба и бывшего губернатора провинции Балх Аты Мухаммеда Нура. При этом о каких конкретно ограничениях идет речь, не сообщается.

Напомним, после прихода талибов к власти 15 августа экс-президент и некоторые высокопоставленные лица Афганистана сбежали в ОАЭ.