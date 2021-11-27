В Азербайджане сертификаты о вакцинации от COVID-19 бессрочные
В Азербайджане сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции являются бессрочными. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).
Согласно сообщению, вопрос длительности сохранения иммунитета будет вновь рассмотрен после публикации итогов исследований и рекомендаций ВОЗ и других международных организаций в сфере здравоохранения.
"Третью дозу вакцины от коронавируса рекомендуется вводить лицам из групп высокого риска, куда входят медработники, граждане старше 60 лет и страдающие аутоиммунными заболеваниями, через шесть месяцев после получения ими второй дозы", - говорится в заявлении.
Также подчеркивается, что появление новых штаммов коронавируса повышает важность ревакцинации.
В заявлении отмечается, что третья доза вакцины от коронавируса важна для предотвращения ослабления иммунной системы человеческого организма и обеспечивает долговечность антител к COVID-19.