В Азербайджане сертификаты о вакцинации от COVID-19 бессрочные

В Азербайджане сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции являются бессрочными. Об этом говорится в совместном заявлении министерства здравоохранения, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию и Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Согласно сообщению, вопрос длительности сохранения иммунитета будет вновь рассмотрен после публикации итогов исследований и рекомендаций ВОЗ и других международных организаций в сфере здравоохранения.

"Третью дозу вакцины от коронавируса рекомендуется вводить лицам из групп высокого риска, куда входят медработники, граждане старше 60 лет и страдающие аутоиммунными заболеваниями, через шесть месяцев после получения ими второй дозы", - говорится в заявлении.