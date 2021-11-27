В Баку трое братьев совершили убийство и были задержаны

В субботу, 27 ноября, в 12-й отдел Управления полиции Сабунчинского района поступила информация о том, что 21-летний житель столицы Фарид Алиев и 25-летний житель Шемахинского района Ильшад Алиев были доставлены в больницу с ножевыми ранениями. Впоследствии Фарид Алиев скончался от полученных ран. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий были задержаны и переданы следствию подозреваемые в совершении преступления жители города Баку - ранее судимый Рамиль Латифов и его братья, также ранее судимые Рахиб и Горхмаз Латифовы.