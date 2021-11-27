Ильхам Алиев о важной роли России

Накануне один из сюжетов программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» был посвящен трехсторонней встрече в Сочи лидеров Азербайджана, Армении и России.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал российскому журналисту итоги встречи: «Мы очень позитивно оцениваем это в Азербайджане. Я говорил об этом и на встрече. Россия играет очень важную роль для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. И то совместное заявление, которое было принято по итогам встречи, как раз об этом говорит: о разблокировании транспортных путей, о шагах в деле подготовки работы комиссии по делимитации. Это все темы, которые Азербайджан неоднократно выдвигал и Россия всегда это поддерживала. Поэтому нынешняя встреча также имеет большое значение».