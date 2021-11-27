Госслужба инспекции труда начала применение стандарта ISO 37001

На первом этапе сотрудники службы, прошедшие международное обучение, сдали экзамен и получили международный сертификат «специалист по применению стандарта ISO 37001».

Этот стандарт обеспечивает поддержку руководящих принципов, процедур и политики для обеспечения прозрачности в управлении и устранения коррупционных рисков. С середины прошлого года службой проводится поэтапная подготовительная работа по внедрению данного стандарта.

В Государственной службе инспекции труда при Министерстве труда и социальной защиты населения стартовал процесс обеспечения соответствия деятельности организации требованиям международного стандарта ISO 37001 - «система антикоррупционного управления».

В рамках деятельности по борьбе с коррупцией открыта «горячая линия» (012 525 55 45, внутренний: 1). В случае совершения коррупционных правонарушений со стороны сотрудников службы граждане могут обращаться на «Горячую линию», а также на адрес электронной почты [email protected]

На заключительном этапе применение стандарта будет оценено международной аккредитованной организацией и подтверждено сертификатом.

Для поддержки применения стандарта и процесса сертификации Служба государственной инспекции труда сотрудничает с Zygon Caspian Consulting (Великобритания), зарекомендовавшей себя в области международных стандартов управления и работающей в Азербайджане с 2004 года.

В прошлом году компания выиграла открытый и прозрачный тендер на закупку соответствующих услуг в соответствии с требованиями законодательства, предложив самое эффективное и в то же время недорогое решение.