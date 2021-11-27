Учредительное собрание открыла председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова. Приветствуя участников, спикер Гафарова заявила, что целью, которую ставили перед собою учредители Движения неприсоединения, создавшие данный форум шестьдесят лет назад, было способствование мирному сосуществованию и устойчивому развитию всех наций в полном соответствии с Бандунгскими принципами.

Председатель Милли Меджлиса отметила, что ныне человечество переживает чрезвычайно трудные времена. Растущие политические трения и кризисы, сопровождаемые недостаточным уважением к международному праву, продолжающийся рост дискриминации, расизма и ксенофобии, всё ещё длящаяся пандемия COVID-19 и её отрицательные воздействия на социально-экономические условия, изменения климата и другие вызовы глобального значения делают необходимой мобилизацию усилий всего мира в духе мультилатерализма, международного сотрудничества и солидарности.

Гафарова подчеркнула, что в этой судьбоносной международной ситуации важно, чтобы парламенты государств-участников Движения неприсоединения привнесли свой вклад – на международном уровне, причём в усилия, прилагаемые исполнительными властями их стран. Отметила она и необходимость усиления и продвижения принципов и ценностей Движения неприсоединения. Участникам собрания она сообщила, что на проведённом 25-26 октября 2019 года Бакинском саммите организации главы государств и правительств решили расширить и углубить взаимодействие и сотрудничество с парламентариями своих стран. Исходя из понимания и признания значительной роли, которую парламентарии могут сыграть в обеспечении полного и действенного следования основополагающим принципам Движения, азербайджанское председательство и инициировало создание Парламентской сети ДН.

От учреждаемой сегодня сети ожидается, что она внесёт свою лепту в повышение осведомлённости об идеях и принципах Движения неприсоединения народов его государств-участников и внутри их сообществ, а также и в продвижение этих идей и принципов. Кроме того, новая структура может послужить площадкой для сотрудничества между парламентами этих государств. Более того, эта сеть будет способствовать обмену парламентским опытом в том, что касается мира, безопасности, прав человека и развития, и закрепит парламентскую поддержку за реализацией обязательств и обязанностей государств-участников согласно декларативным документам крупных мероприятий движения.