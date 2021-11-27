Экономический кризис в Ливане: протесты и беспорядки парализовали страну видео
В Ливане прошли очередные акции протеста против ухудшающихся социально-экономических условий в стране и дефицита топлива, передает Anadolu.
На ряде центральных улиц города протестующие в столице страны Бейруте перекрыли трассы, ведущие в другие города, а также возвели баррикады из камней и автомобилей.
Дороги были заблокированы камнями и автомобилями, а также протестующие сжигали автомобильные покрышки. Кроме того проводилась сидячая забастовка на улицах и дорогах.
Отмечается, что армия и полиция Ливана пытаются разблокировать улицы, не вмешиваясь при этом в акцию.
Современный Ливан переживает самый тяжелый экономический кризис со времен гражданской войны 1975-1990 гг.
Банки предприняли меры по жестким ограничениям, чтобы остановить отток денег из страны. Все переводы из Ливана с 17 октября 2019 года ограничены. Население может снимать средства по долларовым вкладам лишь частями.