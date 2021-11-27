В Ливане прошли очередные акции протеста против ухудшающихся социально-экономических условий в стране и дефицита топлива, передает Anadolu.

На ряде центральных улиц города протестующие в столице страны Бейруте перекрыли трассы, ведущие в другие города, а также возвели баррикады из камней и автомобилей.

Дороги были заблокированы камнями и автомобилями, а также протестующие сжигали автомобильные покрышки. Кроме того проводилась сидячая забастовка на улицах и дорогах.