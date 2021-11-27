Первые дни декабря будут холодными и дождливыми

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов распространила информацию об изменении погодных условий.

С полудня 1 и до утра 2 декабря в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра скоростью 15-20 м/с и с порывами 23-25 м/с, местами до 28 м/с. Вечером вероятны дожди. Температура воздуха 2 декабря понизится на 5-7° по сравнению с прошлыми днями.

В районах Азербайджана со второй половины дня 1 по 2 декабря ожидается неустойчивая погода, возможны дожди, в горных районах ожидается снег, местами интенсивный. Западный ветер усилится до 15-20 м/с, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха 2 декабря понизится на 5-8° по сравнению с прошлыми днями. Есть вероятность повышения уровня воды в реках.