Эрдоган и Путин готовят саммит по Донбассу?

«Идея о проведении саммита по Донбассу с участие лидеров России, Украины и Турции – Владимира Путина, Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана – не имеет смысла, так как Москва не является стороной конфликта». Об этом в понедельник, 29 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Найти пути решения проблемы будет невозможно», - сказал Песков, отвечая на вопрос о возможности трехстороннего саммита.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что есть данные, согласно которым президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Путину и Зеленскому провести саммит, пресс-секретарь российского президента отметил, что сторонами конфликта выступают официальный Киев и представители самопровозглашенных республик.