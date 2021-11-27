Турция рассчитывает на свое участие в решении кризиса между РФ и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой и Киевом. Об этом, как сообщает Анадолу, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы за мир в регионе... Мы много раз обсуждали эти вопросы с дружественной Россией и особенно с господином Путиным. Мы готовы к посредничеству, проводя переговоры как с Украиной, так и с господином Путиным. Мы хотели бы участвовать в решении этого вопроса", - сказал президент Эрдоган турецким журналистам в самолете, возвращаясь на родину после визита в Туркмению.