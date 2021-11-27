Валерий Кантор, специально для haqqin.az, Тель-Авив 15:11

В минувшую среду в Рабате министры обороны Марокко и Израиля подписали меморандум о взаимопонимании в области обороны. Текст документа не раскрывается, но, по сообщениям в СМИ, он не предусматривает конкретных сделок, а обеспечивает базу для подобных соглашений в будущем. Мало ли подписывается меморандумов о взаимопонимании между странами? Да чуть ли не каждый день. И многие из них так и остаются никчемными бумажками, о которых помнят только архивариусы. Но не в этот раз. Поскольку данный документ означает, что Израиль вступает в алжиро-марокканский конфликт, причем – на вполне конкретной стороне и на стороне Рабата.

И его содержание не так абстрактно, как пытаются представить в СМИ. Поскольку документ широко открывает двери для израильского оружейного экспорта в Марокко. Меморандум еще готовился к подписанию, а уже стало известно, что Рабат приобрел у израильтян систему противовоздушной обороны Skylock Dome, которая способна обнаруживать и уничтожать беспилотные летательные аппараты. Более того, уже достигнута договоренность, что Израиль поможет Марокко в организации производства боевых и разведывательных беспилотников. В военном бюджете Рабата на 2022 год выделено 12,8 миллиарда долларов на модернизацию вооруженных сил, в первую очередь – на закупку новых видов вооружений. И не случайно подписанный Бенни Ганцем и его марокканским коллегой Абделлатифом Лудийи в Израиле называют беспрецедентным – доходы для военно-промышленного комплекса еврейского государства обещают быть баснословными. За израильских оружейников можно было бы и порадоваться, но во всей этой истории есть один нюанс - тот самый алжиро-марокканский конфликт, обостряющийся с каждым днем. В августе нынешнего года дипломатические отношения Алжира с Рабатом были разорваны, при этом алжирская сторона выдвинула Марокко целый ряд обвинений, включая сюда и «недружественные действия в Западной Сахаре», и организацию поджогов, вызвавших лесные пожары, и использование израильского шпионского ПО Pegasus NSO для слежки за высокопоставленными алжирскими чиновниками.

Впрочем, в отношении Израиля Алжир занимает не менее жесткую позицию. В том же августе, когда рвали отношения с Марокко, алжирские власти резко осудили решение Африканского союза о предоставлении Израилю статуса наблюдателя: «Принятое без широких предварительных консультаций со всеми государствами-членами, это решение не сможет узаконить политику и поведение нового наблюдателя, которые абсолютно несовместимы с ценностями, принципами и целями, закрепленными в Учредительном акте Африканского союза». Собственно, Алжир и не поддерживает дипломатических отношений с Израилем, который он называет не иначе как «сионистским образованием». Доходит до казусов: алжирский дзюдоист Фатхи Нурин отказался принять участие в поединке против представителя сборной Израиля и был отстранен от участия в прошедшей Олимпиаде. Но главное в напряженных отношениях Алжира с Марокко и Израилем - конфликт в Западной Сахаре. Напомню, что в 1975 году ее территория была передана испанской стороной под временное управление Марокко и Мавритании. Алжир же поддержал противоположный лагерь — военно-политическую организацию Фронт Полисарио, которая выступала за независимость этой территории. Кстати, в 1976 году на этой почве дипломатические отношения Алжира и Рабата уже разрывались. Правда, потом их удалось вернуть в нормальное русло, до такой степени, что две страны в 2014 году даже провели совместную операцию «Охота на призраков» - по выявлению и ликвидации местных ячеек «Исламского государства». Но, как видим, мир продлился недолго, Западная Сахара в очередной раз развела их по разные стороны баррикад.