Лукашенко: Беларусь не останется в стороне в случае войны на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не останется в стороне, если «Запад развяжет войну на Донбассе или на границе с Россией», передает БелТА.

«Запад прекрасно понимает: если они опять развяжут войнушку на Донбассе или где-то на границе с Россией, Беларусь в стороне не останется. И ясно, на чьей стороне будет Беларусь. Они это понимают, поэтому начали усиливать свою северную, белорусско-украинскую границу. Хотя к этому никаких фактов, причин сегодня нет», - сказал Лукашенко.

Он также заявил об отсутствии сведений о планируемом нападении России на Украину.

«Там абсолютная тишина и даже спокойнее, чем было раньше», - добавил белорусский лидер.