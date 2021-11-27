Вспышка COVID-19 среди студентов БГУ

В Бакинском государственном университете (БГУ) 11 групп студентов перешли на дистанционное обучение в связи с коронавирусом.

Как сообщила haqqin.az завотделом по связям с общественностью и информации университета Гюнель Оруджалиева, на дистанционный формат обучения переведены, в частности, студенты химического, физического и юридического факультетов.

«Через 14 дней студенты этих групп вернутся к очным занятиям. Среди преподавателей не было зафиксировано случаев инфицирования коронавирусом», - сказала завотделом.