В соответствии с планом боевой подготовки на 2021 год в минометных и артиллерийских подразделениях азербайджанской армии прошли тактические учения с боевыми стрельбами.

Как сообщили haqqin.az в Министерстве обороны Азербайджана, на тактических учениях с боевой стрельбой были выполнены задачи по открытию командно-наблюдательного пункта и занятию огневых позиций.

Основной целью тактических учений, проводимых с учетом опыта, полученного в 44-дневной Отечественной войне, является повышение практических навыков личного состава по своевременному и точному выполнению задач при правильном использовании огневых средств, а также совершенствование навыков управления подразделениями командного состава.