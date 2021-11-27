Эрдоган заявил о готовности нормализовать отношения с Израилем

Анкара готова к шагам по нормализации связей с Египтом и Израилем, как это было сделано на примере Объединенных Арабских Эмиратов, заявил турецким журналистам президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что в феврале совершит ответный визит в ОАЭ: «В ходе визита меня будет сопровождать большая делегация. Планируется принятие ряда важных решений», сообщает Anadolu.

Лидер Турции напомнил, что власти ОАЭ представили план инвестиций в турецкую экономику объемом в 10 млрд долларов: «Реализовав этот план, мы откроем новую страницу в отношениях».