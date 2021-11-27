"Омикрон" охватывает Европу

В Швейцарии также сообщили о первом предполагаемом случае "омикрона" в стране.

Службы здравоохранения Португалии заявили об обнаружении 13 случаев заражения новым штаммом, при этом все выявленные факты связаны с игроками и персоналом ФК "Белененсеш".

Согласно данным европейских СМИ, в Шотландии в понедельник сообщили о 9 случаях заражения "омикроном".

Также в Чехии в понедельник официально подтвердили появление штамма коронавируса "омикрон". Женщина, у который был обнаружен новый штамм, находится в изоляции, как и еще 8 человек, прилетевших с ней в Чехию.

Во Франции в настоящее время проверяют 8 случаев коронавируса, которые, как предполагается, могут представлять собой штамм "омикрон". В Нидерландах подтвердили информацию о заражении 13 человек.

В Австрии накануне зафиксировали первый в стране случай заражения "омикроном" - он выявлен у человека, недавно вернувшегося из ЮАР.

Ранее поступали данные об обнаружении пациентов с "омикроном" в Италии, Германии и Бельгии. О зараженных новым штаммом коронавируса сообщили Израиль и Канада.