Мирный житель подорвался на мине в Джебраиле
На территории освобожденного села Мехтили Джебраильского района подорвался на мине и получил ранения Натик Мамедов (1980 года рождения), говорится в сообщении Джебраильской районной прокуратуры.
Натик Мамедов подорвался на мине во время проведения ремонтно-строительных работ.
Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия. В результате подрыва на мине правая нога Натика Мамедова была ампутирована.
В прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.