Чемпиона Азербайджана приговорили к тюрьме и принудительному лечению от наркозависимости

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное расследование по уголовному делу чемпиона Азербайджана по кикбоксингу Фикрета Рагимова, обвинявшегося в незаконном обороте наркотиков.

Как сообщает haqqin.az, на последнем заседании подсудимому был зачитан приговор, согласно которому Ф. Рагимов осужден на 5 лет 6 месяцев лишения свободы. Кроме того, в отношении Рагимова назначено принудительное лечение от наркомании.

Согласно обвинению, Ф.Рагимов был задержан с 6.758 граммами наркотического препарата метамфетамин. Ему было предъявлено обвинение по статье 234.4 Уголовного кодекса.