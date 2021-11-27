Эрдоган о дороге, которая соединит Нахчыван, Армению и Ыгдыр

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на полях саммита ОЭС в Ашхабаде у него состоялись двусторонние встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Ирана Ибрагимом Раиси, президентом Таджикистана Эмомоли Рахмоном и президентом Пакистана Арифом Альви, во время которых была возможность искренне обсудить вопросы, стоящие на повестке дня.

Турецкий лидер также коснулся трехсторонней встречи президентов Азербайджана, России и премьер-министра Армении, которая состоялась в пятницу, 26 ноября в Сочи.

«В пятницу у моего брата, президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоялась встреча в России с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном при посредничестве российской стороны. Во время нашего разговора Ильхам Алиев сказал, что встреча в Сочи прошла плодотворно. Сейчас решается вопрос о строительстве линии железной дороги и сухопутного шоссе вдоль реки Аракс. Наряду с этим обсуждается вопрос прокладки дороги до Ыгдыра. Преодолев проблемы, дорога, связывающая Азербайджан с Ыгдыром через территорию Нахчывана и Армении, станет очень удачным проектом. Мы уже поднимали эту тему, говоря о платформе «3+3» с участием России, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии и Ирана», - сказал турецкий лидер.