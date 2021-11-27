Начался суд над депутатом Салимовым

На открытое судебное заседание под председательством судьи Хафиза Алиева представители СМИ не были допущены. Сотрудники полиции сообщили, что по указанию председателя суда журналистам было запрещено освещение процесса. Такое решение в правоохранительных органах объяснили пандемией коронавируса.

В Сумгаитском суде по тяжким преступлениям состоялось предварительное заседание по уголовному делу депутата Милли Меджлиса Эльданиза Салимова, сообщает haqqin.az.

Напомним, 29 июля депутат Милли Меджлиса Эльданиз Салимов в ресторане «Старый двор» в Хачмазе применил насилие в отношении сотрудника МВД. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса. Затем парламент на основании представления Генпрокуратуры лишил Э.Салимова депутатской неприкосновенности.

Решением Бинагадинского районного суда в отношении Эльданиза Салимова была избрана мера пресечения в виде ареста.