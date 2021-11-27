Саакашвили заявил, что Грузия потеряла независимость
Как сообщалось ранее, сегодня экс-президента Грузии Михаила Саакашвили доставили на заседание Тбилисского горсуда, где проходит процесс по его делу. Около здания суда собрались сотни сторонников Саакашвили. На заседание не были допущены никакие СМИ, кроме Общественного телевидения Грузии.
Выступая на судебном процессе по делу о 7 ноября (разгон митинга оппозиции в ноябре 2007 года), бывший президент Грузии заявил: «У меня было более чем достаточно ошибок. Есть много ошибок, о которых я очень сожалею. Во-первых, моя ошибка — это суд. Ошибка, что мы не создали независимую судебную систему, коснулась очень многих из моих соучастников, и теперь она затрагивает меня, и я прошу прощения перед всеми, кого это коснулось, а также за все другие ошибки, которые вас коснулись непреднамеренно».
Говоря о событиях 2008 года и своем отъезде из Тбилиси, Саакашвили заявил: «Вы знаете, в 2008 году, когда русские сказали мне через французов, Саркози и американцев, что на следующее утро они войдут в Тбилиси, мне и моей семье нужно было немедленно покинуть Грузию. Они до этого разбомбили и сровняли с землей аэропорт Копитнари, который мы потом восстановили, и теперь он совсем другой. Они бомбили территорию вокруг аэропорта Батуми, даже аэропорт Тбилавиамшени. Единственное, что они не бомбили, — это международный аэропорт Тбилиси, и единственная причина, по которой они не бомбили, — это ультиматум, согласно которому Саакашвили должен был прыгнуть в самолет и сбежать куда-то за границу вместе со своими родственниками».
По его словам, на принятие решения ушло всего две-три минуты: «Вы знаете, о чем я думал в то время. Я вспомнил, что в 1921 году, когда большевистская армия вошла в Тбилиси, грузинское правительство отправилось сначала в Батуми, затем в Стамбул, а затем во Францию. Я тоже много раз бывал в имении Левиль, которое они купили там, где они жили. Я знаю, что через 10, 20, 30, 40 лет после этого отъезда старики уже сидели и разбирали эти старые истории о Грузии, которую они больше никогда не могли увидеть в жизни. Я думал, что никогда не попаду в такую ситуацию. Для меня отъезд из Тбилиси означал вход российских войск в Тбилиси и развевание российского флага в Тбилиси. В этом и заключалось содержание ультиматума. При аналогичных обстоятельствах президент покинул столицу Афганистана и тут же пришла другая сила. Мой любимый президент, Рональд Рейган, говорил, что мы всегда находимся в одном поколении от потери нашей независимости, и я хочу с грустью сказать, что сегодня, вероятно, именно то время, когда это то, что происходит перед нашими глазами. Это объективная реальность», — приводит слова Саакашвили грузинский Первый канал.