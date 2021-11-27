Саакашвили заявил, что Грузия потеряла независимость

Выступая на судебном процессе по делу о 7 ноября (разгон митинга оппозиции в ноябре 2007 года), бывший президент Грузии заявил: «У меня было более чем достаточно ошибок. Есть много ошибок, о которых я очень сожалею. Во-первых, моя ошибка — это суд. Ошибка, что мы не создали независимую судебную систему, коснулась очень многих из моих соучастников, и теперь она затрагивает меня, и я прошу прощения перед всеми, кого это коснулось, а также за все другие ошибки, которые вас коснулись непреднамеренно».

Говоря о событиях 2008 года и своем отъезде из Тбилиси, Саакашвили заявил: «Вы знаете, в 2008 году, когда русские сказали мне через французов, Саркози и американцев, что на следующее утро они войдут в Тбилиси, мне и моей семье нужно было немедленно покинуть Грузию. Они до этого разбомбили и сровняли с землей аэропорт Копитнари, который мы потом восстановили, и теперь он совсем другой. Они бомбили территорию вокруг аэропорта Батуми, даже аэропорт Тбилавиамшени. Единственное, что они не бомбили, — это международный аэропорт Тбилиси, и единственная причина, по которой они не бомбили, — это ультиматум, согласно которому Саакашвили должен был прыгнуть в самолет и сбежать куда-то за границу вместе со своими родственниками».

По его словам, на принятие решения ушло всего две-три минуты: «Вы знаете, о чем я думал в то время. Я вспомнил, что в 1921 году, когда большевистская армия вошла в Тбилиси, грузинское правительство отправилось сначала в Батуми, затем в Стамбул, а затем во Францию. Я тоже много раз бывал в имении Левиль, которое они купили там, где они жили. Я знаю, что через 10, 20, 30, 40 лет после этого отъезда старики уже сидели и разбирали эти старые истории о Грузии, которую они больше никогда не могли увидеть в жизни. Я думал, что никогда не попаду в такую ситуацию. Для меня отъезд из Тбилиси означал вход российских войск в Тбилиси и развевание российского флага в Тбилиси. В этом и заключалось содержание ультиматума. При аналогичных обстоятельствах президент покинул столицу Афганистана и тут же пришла другая сила. Мой любимый президент, Рональд Рейган, говорил, что мы всегда находимся в одном поколении от потери нашей независимости, и я хочу с грустью сказать, что сегодня, вероятно, именно то время, когда это то, что происходит перед нашими глазами. Это объективная реальность», — приводит слова Саакашвили грузинский Первый канал.