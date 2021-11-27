МЧС обратилось к населению: будьте осторожны

В рамках предпринимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности в Азербайджане Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на нее задачи. В этом контексте статистический анализ, проведенный службой, показывает, что подавляющее большинство пожаров приходится на жилой сектор.

Согласно данным ведомства, около 50% пожаров в жилом секторе происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, 15% - газовых приборов. Однако такие случаи, как небрежность при выполнении работ с огнем и сварочных работ, игра оставшихся без присмотра детей с огнем, также являются одними из основных факторов возникновения пожаров.

МЧС Азербайджана, обращаясь к населению с целью обеспечения безопасности граждан, еще раз напоминает о необходимости соблюдения нижеследующих важных правил пожарной безопасности, в частности, в ведомстве призывают доверять монтаж электро- и газовой сети исключительно специалистам и использовать для этой цели качественную продукцию.