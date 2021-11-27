МЧС обратилось к населению: будьте осторожны
В рамках предпринимаемых мер по обеспечению пожарной безопасности в Азербайджане Служба государственного пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжает выполнять возложенные на нее задачи. В этом контексте статистический анализ, проведенный службой, показывает, что подавляющее большинство пожаров приходится на жилой сектор.
Согласно данным ведомства, около 50% пожаров в жилом секторе происходят из-за нарушений правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования, 15% - газовых приборов. Однако такие случаи, как небрежность при выполнении работ с огнем и сварочных работ, игра оставшихся без присмотра детей с огнем, также являются одними из основных факторов возникновения пожаров.
МЧС Азербайджана, обращаясь к населению с целью обеспечения безопасности граждан, еще раз напоминает о необходимости соблюдения нижеследующих важных правил пожарной безопасности, в частности, в ведомстве призывают доверять монтаж электро- и газовой сети исключительно специалистам и использовать для этой цели качественную продукцию.
Кроме того, специалисты призывают не допускать эксплуатации газовых приборов, которые не соответствуют установленным стандартам, поскольку их использование создает опасность отравления, пожара и взрыва.
Также рекомендуется не перегружать электрические линии и удлинители, не оставлять электрооборудование и газовые приборы в рабочем состоянии, при выходе из квартиры, не хранить легковоспламеняющиеся горючие вещества в жилом помещении на балконах и лестничных площадках.
Специалисты призывают не включать свет в случае, если при входе в помещение чувствуется запах газа. В таких случаях необходимо открыть двери и окна, перекрыть подачу газа в квартиру и вызвать специалиста.
Кроме того, рекомендуется максимально ограничить доступ детей к электрическим и газовым приборам и не оставлять маленьких детей без присмотра.