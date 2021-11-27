Ураган в Стамбуле: погибли два человека

В Стамбуле после обрушения крыши из-за сильных порывов ветра погибли по меньшей мере два человека, сообщает телеканал NTV.

В западном регионе Турции в течение дня продолжится сильный ветер, что может повлиять на проход судов через пролив Босфор, а также на работу аэропортов в Стамбуле.

В связи с этим пролив перекрыт в обе стороны. Кроме того из-за урагана шесть самолетов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле. Лайнеры были направлены на посадку в Анкару и Измир.