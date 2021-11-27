Армяне отдали за поддельные паспорта 10 тысяч долларов и были задержаны

В Украине пятерых граждан Армении привлекли к административной ответственности и запретили им въезд в страну на три года за подделку документов, передает РБК.

Выходцы из Армении были задержаны в аэропорту «Борисполь» украинскими пограничниками. В ходе проверки пассажиров рейса Киев - Барселона у задержанных были обнаружены и изъяты поддельные паспорта. В фальшивых документах были заменены страницы с учредительными данными.

Пограничниками было установлено, что армяне пересекали границу на выезд из Украины по действительным загранпаспортам Армении и прошли на рейс Киев - Тбилиси. Далее они выбрали другой рейс, на который пытались попасть уже с поддельными документами.

Нарушители признались, что купили поддельные паспорта в Украине у неизвестного. Документы обошлись им в 10 тысяч долларов.