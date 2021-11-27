Катар призвал арабские страны нормализовать отношения с Ираном

Бывший премьер-министр и действующий глава МИД Катара шейх Хамад бин Джассим аль-Тани заявил, что Иран стремится к миру в регионе и арабским странам нужно улучшить отношения с официальным Тегераном. Об этом он сказал в интервью Russia Today.

По словам шейха, по мере того как США уходят из региона, странам Персидского залива необходимо пересмотреть свою политику по отношению к таким государствам, как Турция, Иран и Египет.

Хамад Аль-Тани также отметил, что уверен в достижении соглашения между Ираном и западными странами.

«Иран достигнет соглашения с Западом, поэтому нам нужно иметь диалог с официальным Тегераном», - сказал глава внешнеполитического ведомства Катара, подчеркнув, что диалог с Ираном должен быть прямым, потому что «Тегеран заинтересован в мире в регионе».