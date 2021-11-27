Американский словарь назвал главное слово 2021 года

Словарь английского языка издательства Merriam-Webster назвал vaccine (“вакцина”) словом года, говорится на сайте издательства.

“Многообещающее медицинское решение пандемии, перевернувшей нашу жизнь в 2020 году, также стало политическим аргументом и источником разногласий. Самая большая научная история нашего времени быстро стала самой большой дискуссией в нашей стране, и слово в центре обеих историй — вакцина”, — пояснили представители издательства.

Компания, выпускающая Оксфордский словарь английского языка, ранее признала слово vax — краткую форму слова “вакцина” — словом года. В текущем году оно получило очень большое распространение в соцсетях — к сентябрю его употребление выросло в 72 раза, поэтому эксперты единогласно решили выбрать его.

Отмечается, что словом прошлого года было “pandemic” (пандемия, пандемический).