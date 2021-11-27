Молнупиравир может быть опасен для здоровья

В американской фармацевтической компании Merck представили результаты испытаний препарата молнупиравир от COVID-19 в форме таблеток, передает New Atlas.

Отмечается, что по результатам промежуточных испытаний в компании двумя месяцами ранее сообщали, что прием препарата снижает риск развития тяжелых симптомов коронавируса и летального исхода на 50%. Однако после получения окончательных данных выяснилось, что препарат эффективен лишь на 30%.

В связи с этим в Управлении по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США озвучили 2 вопроса: способствует ли прием молнупиравира возникновению мутаций коронавируса и нуждаются ли они в пристальном внимании. Также неясно, насколько безопасен препарат в отношении беременных.