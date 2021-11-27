Названы симптомы нового штамма коронавируса

«При заболевании омикрон-штаммом коронавируса, у человека учащается сердцебиение и повышается утомляемость». Об этом заявил британский Совместный комитет по вакцинации и иммунизации, передает lenta.ru.

Согласно информации организации, инфицированные данным видом коронавируса не теряют обоняние. Однако ученые отметили, что новый омикрон-штамм пока плохо изучен, и говорить о симптомах еще рано.

Также комитет подчеркнул, что случаи заболевания омикрон-штаммом не продемонстрировали особенно серьезных симптомов.