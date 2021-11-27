Pfizer и Biontech адаптируют свою вакцину под омикрон-штамм

Американская фармкомпания Pfizer и немецкая Biontech начали проводить работу над адаптацией своей вакцины от коронавируса под новый штамм "омикрон", сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Новая версия препарата может появиться в течение 100 дней.

Компании начали работу в прошлый четверг, когда стало известно о новом штамме. Для начала Pfizer и Biontech проведут исследование, чтобы понять, требуется ли разработка новой вакцины.