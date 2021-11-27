Вагиту Алекперову вручили орден Александра Невского
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко вручил орден Александра Невского президенту ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову, сообщает пресс-служба компании. Церемония награждения состоялась в честь 30-летия компании.
Помимо Алекперова награды получили еще 40 сотрудников компании. Им вручили ордена Почета, Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, а также присвоили почетные звания заслуженных работников России по направлениям деятельности.