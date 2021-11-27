Андерссон во второй раз за неделю стала премьер-министром Швеции

Парламент Швеции во второй раз избрал лидера Социал-демократической рабочей партии спустя несколько дней после ее отставки. За нее проголосовал 101 депутат, еще 75 из них – воздержались. Об этом сообщает РИА Новости.

На прошлой неделе Андерссон была избрана главой правительства и стала первой женщиной на этом посту. Но уже через несколько часов она подала в отставку.

После избрания Андерссон проект бюджета правительства Швеции не набрал большинства по итогам голосования в парламенте. Она подала спикеру парламента прошение об отставке - спустя всего несколько часов после избрания главой правительства.