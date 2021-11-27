Бывшему мэру Тбилиси не нашлось места в грузинской столице

Один из лидеров грузинской оппозиции, бывший мэр Тбилиси Гиги Угулава, задержанный в ходе сегодняшних акций протеста, доставлен в следственный изолятор Марнеули. Об этом сообщается на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

«В полицейских участках Тбилиси нет мест, поэтому Гиги Угулава переведен в Марнеули», - говорится в заявлении.

Отметим, что бывший мэр грузинской столицы был задержан в ходе акций протеста перед зданием Тбилисского городского суда в понедельник, 29 ноября.