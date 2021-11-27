Таможенники пресекли незаконный транзит лекарств через Азербайджан
Сотрудники Южного территориального Главного таможенного управления пресекли попытку контрабанды лекарственных препаратов через госграницу. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.
На таможенном посту "Астара" был остановлен грузовой автомобиль Volvo, которым управлял гражданин Ирана. Грузовик перевозил хурму из Исламской Республики в Россию транзитом через территорию Азербайджана.
В ходе таможенного досмотра в салоне транспортного средства, под водительским сиденьем и спальным местом, в левой нижней части прицепа и ящике под ним было обнаружено 1 215 таблеток и 122 флакона с различными лекарственными препаратами, а также пять наполненных жидкостью шприцев и 73 упаковки с медикаментами.