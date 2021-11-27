Суд не будет допрашивать Гаджибалу Абуталыбова. Грехи экс-мэра отмоет Расим Гулиев
В Баку продолжился судебный процесс над бывшим руководителем аппарата Исполнительной власти Баку Расимом Гулиевым, обвиняемым в незаконном сносе жилого дома, считающегося историческим памятником.
Как сообщает haqqin.az, адвокат Р.Гулиева Адалят Мовлаев подал в суд письменные ходатайства. Он заявил, что у его подзащитного проблемы со здоровьем и он содержится в медицинском учреждении Пенитенциарной службы. Адвокат попросил изменить меру пресечения Гулиеву на домашний арест.
Прокомментировал ходатайство еще один адвокат Гулиева - Расул Юсифбейли. Он сказал, что нет никаких оснований для того, чтобы и дальше держать Гулиева под арестом: «Зачинщиком того постановления был Гаджибала Абуталыбов. Он должен был быть допрошен прокуратурой. Но этого не произошло. Не появлялся Абуталыбов и в суде».
Другой адвокат Расима Гулиева - Фуад Гулиев также потребовал вызвать в суд и допросить в качестве свидетеля бывшего главу Исполнительной власти Баку Гаджибалу Абуталыбова. «В деле есть эпизоды с их совместным участием. Поэтому обоих необходимо допросить в суде», - сказал он.
Сам Расим Гулиев выступил с краткой речью и потребовал удовлетворения ходатайств в суд.
Прокурор Эльдар Хамзаев заявил, что ходатайство о приглашении на допрос в суд Абуталыбова оставлено на рассмотрение суда. Суд ходатайство не удовлетворил.
Судья объявил, что судебное следствие окончено. На следующем судебном заседании выступит прокурор.
Процесс продолжится 9 декабря.
Отметим, что Гулиев обвиняется в незаконном указании о сносе исторического здания на улице Д.Алиевой в Баку и выдаче разрешения на строительство многоэтажных домов компанией FF-2011.