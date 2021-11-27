МИД Азербайджана и Саудовской Аравии провели консультации

Сегодня, 29 ноября, в Эр-Рияде состоялся первый раунд консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Саудовской Аравии. Об этом сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Саудовскую сторону на консультациях представлял заместитель министра иностранных дел Валид бин Абдулкарим аль-Хурейджи, азербайджанскую - заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев.

На встрече было обсуждено текущее сотрудничество между двумя странами, а также пути развития двусторонних отношений в политической, экономической, гуманитарной и других сферах. Стороны также обменялись мнениями по вопросам регионального и глобального характера, представляющим взаимный интерес.

Азербайджанская сторона представила информацию о постконфликтной ситуации в регионе, в том числе о работах по восстановлению и реинтеграции инфраструктуры на освобожденных территориях.