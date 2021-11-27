В Ичеришехер отметили день рождения Таира Салахова

Открывая мероприятие, директор музея Саадет Мирзаева рассказала о жизненном пути художника, о созданных мастером ценных произведениях искусства. А дом–музей Таира Салахова, созданный десять лет назад по соответствующему распоряжению президента Ильхама Алиева, открыл свои двери для общественности и стал одним из главных центров искусства и культуры “Ичеришехер”.

По случаю дня рождения народного художника СССР и Азербайджана, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий Таира Салахова в его доме-музее, входящем в структуру управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника “Ичеришехер”, прошло памятное мероприятие.

Председатель правления “Ичеришехер” Аскер Алекперов отметил, что Таир Салахов олицетворял мост культуры и дружбы между разными народами не только в Азербайджане и Советском Союзе, но и во всем мире. "Его любовь к Родине живет в произведениях, воспевающих Апшерон, его нефтяные месторождения, а самое главное -людей, которые там жили и творили. Он создавал образы людей, которых видел в жизни - не случайно большинство картин великого Таира Салахова имеют глубокий автобиографический смысл”, - подчеркнул Алекперов.

Говоря о творчестве великого художника, председатель Союза писателей Азербайджана, народный писатель Анар, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей, профессор Хиджран Гусейнова, народный художник, проректор Азербайджанской государственной академии художеств, профессор Фуад Салаев, народный художник Салхаб Мамедов и другие отметили, что произведения Таира Салахова, составляющие целый период в развитии азербайджанской живописи, сегодня выставляются в престижных музеях мира.