В двух районах Азербайджана не будет газа

В связи с ремонтными работами на ГРС «Джафарабад», принадлежащем Управлению «Газ экспорт», 30.11.2021 г. с 09:00 часов до завершения работ возникнет временный перерыв в газоснабжении Шекинского района (город Шеки и 30 сел района). Об этом сообщили в ПО «Азеригаз».

Также 30.11.2021 года с 09:00 до 17:00 будет прекращено газоснабжение населения Геранбойского района (город Геранбой и 63 населенных пункта) в связи с устранением утечек газа, выявленных в ходе технического осмотра сети газоснабжения ЗАО “Темиз газ”.