«Выявленный в России штамм коронавируса AY.122 постепенно вытесняет «дельту», и ученые стремятся выяснить, как сильно он отличается от «дельты», которая, в свою очередь, полностью выдавила уханьский вариант коровируса».

В то же время, по словам ученого, в мире существует немало штаммов, каждый из которых представляет собой потенциальную опасность. Существует каталог СОVID-19 с детальным описанием мутаций, свойств и клинических проявлений новых штаммов, на базе которого ВОЗ прогнозирует ситуацию c пандемией коронавируса и выступает с соответствующими рекомендациями.

Сравнивая опасность AY.122 с «омикроном», Красильников отметил, что южноафриканский штамм был известен ученым еще полгода назад и что его способность вызывать более тяжелое течение инфекции сомнений, судя по всему, не вызывает.

«По своим свойствам, российский штамм AY.122 способен в одинаковых с «дельтой» условиях заразить за более короткий отрезок времени намного больше людей, – считает ученый. – Пока специалисты, выявившие штамм AY.122 в Москве и на Дальнем Востоке, исследуют его клинические проявления и риски летальности, пытаясь выяснить, способны ли его инактивировать антитела, вырабатываемые в результате вакцинации. На данный момент известно лишь одно: скорость распространения AY.122 намного превышает аналогичный показатель «дельты».

«Ученые-вирусологи выделяли и будут находить в дальнейшем немало штаммов ковида, - утверждает Красильников. – И поскольку пандемия держит нас в постоянном напряжении, любая информация о появлении нового штамма воспринимается людьми чуть ли не как смертный приговор. Хочу внести ясность в этот щепетильный нюанс: уровень опасности каждого выявленного штамма становится научным фактом и рекомендацией к действию только после того, как его проверят специальными вирусологическими методами и выяснят, в какой степени мутировавший вирус может быть нейтрализован антителами. Кроме того, требуется определенное время, чтобы выяснить как быстро по сравнению со старыми вариантами инфекции он передается от человека к человеку, как сильно отличаются симптомы и характер заболевания нового штамма от «дельты», и так далее. Насколько я знаю, таких данных пока нет ни по южноафриканскому «омикрону», ни, тем более, по российскому штамму AY.122, который был выявлен совсем недавно. Следовательно, до тех пор, пока детально не выяснено, насколько действенны существующие вакцины против новых штаммов, нет и поводов для паники».

По мнению российского ученого, реакция ВОЗ на штамм «омикрон», вызвавшая решение многих стран самоизолироваться от проникновения извне, в целом понятна, хотя и, возможно, чрезмерна.

«Даже при серьезных ограничениях в передвижении, международные авиарейсы не приостановлены, а запрет на посещение туристов используется далеко не везде, – говорит профессор Красильников. – Конечно, кто-то все равно прилетает из Южной Африки, так что, исключать на сто процентов проникновение «омикрона» в Россию, Азербайджан и другие страны невозможно. В то же время не стоит преувеличивать опасность местных штаммов, поскольку на каждой территории эволюция ковида и его мутации происходит постепенно. «Дельта» и «омикрон» – следствие резкой мутации. С одной стороны, эти штаммы по всем показателям обладают более высокой вирулентностью, но с другой, распространяются постепенно. Так что, время для принятия необходимых мер, как правило, остается».

Говоря о том, как сильно эволюционировал вирус в сравнении с декабрем 2019 года, эксперт отметил, что в главном элементе вируса в S-белке у «дельты» зафиксированы четыре основные мутации по сравнению с уханьским штаммом. В данный момент, на общем фоне продолжающихся мутаций вируса COVID-19, ВОЗ считает, что антитела, нейтрализующие уханьский штамм, против «дельты» действуют точно так же.

По словам Красильникова, появление новых штаммов вируса подтверждает, что COVID-19, безусловно, изменчив, но в гораздо меньшей степени, нежели традиционный грипп. Ближайшее будущее ковида зависит от того, насколько происходящие в нем мутации будут сохранять способность адаптироваться к вакцинам и вызывать у привитых людей тяжелые формы течения болезни.

«Пока же, общее мнение международного сообщества ученых сводится к тому, что существующие вакцины успешно справляются и с «дельтой», и с «омикроном», – подчеркнул профессор Красильников.