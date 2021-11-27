ЕС и НАТО заявили о гибридной атаке Беларуси на Восточную Европу наша корреспонденция
В Риге, где, как сообщал ранее haqqin.az, завтра и послезавтра пройдет саммит министров иностранных дел НАТО, состоялись встречи премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшими в столицу Латвии накануне саммита.
Высокие представители ЕС и НАТО высказались по важным вопросам предстоящей повестки дня саммита главам внешнеполитических ведомств 38 стран-членов Североатлантического союза.
Важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются «очень четкие последствия», заявил после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.
На пресс-конференции он отметил, что в настоящее время в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них, по его словам, – гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС.
Эти страны вынуждены отражать организованный нелегальный поток мигрантов, направляемый через границы ЕС. Латвия, Литва и Польша отстаивают и защищают внешние границы Евросоюза, отметил премьер. «У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры – ЕС и НАТО», – подчеркнул К. Кариньш. Его цитирует агентство LETA.
Второй угрозой в Восточной Европе премьер-министр назвал концентрацию российских войск у границ Украины, поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что дальнейшая эскалация будет иметь последствия.
К. Кариньш затронул и энергетический кризис текущей осени и указал, что в Европе наблюдается рост цен на электричество и газ. Хотя российская компания «Газпром» и выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, но все-таки создала дефицит и спровоцировала рост цен на «голубое топливо» и электроэнергию. Другой темой, которую обсуждала Урсула фон дер Ляйен в Риге – кризис нелегальных мигрантов на границе Евросоюза с Беларусью.
Вопреки недавней жесткой позиции Брюсселя в отношении Литвы, Латвии и Польши в связи с негуманным отношением к желающим пересечь границу Евросоюза, европолитики поменяли свой тон, и теперь рассматривают, как часть гибридной атаки. Латвия противостоит гибридной атаке Белоруссии очень гуманно, но твердо и решительно, и поддержка Европейского союза гарантирована ей и в будущем, – так заявила после встречи в Риге с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подтвердила полную солидарность ЕС с Латвией, Литвой и Польшей. «В течение нескольких месяцев Латвия сталкивается с целенаправленными, циничными гибридными атаками, которые организует режим (белорусского президента Александра) Лукашенко. Эти атаки, эта конфронтация ставят под угрозу жизни невинных гражданских лиц, которых заманили в Белоруссию ложными обещаниями», – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС удалось убедить страны, откуда прибывают мигранты, взять на себя ответственность за возвращение этих граждан из Белоруссии.
В связи с ростом гибридных атак сотрудничество сторон должно стать еще более интенсивным, поэтому НАТО и ЕС работают над совместной декларацией, в которой планируется особо подчеркнуть значение укрепления партнерства ЕС и НАТО.
На вопрос о практической поддержке стран Балтии и Польши в связи с ситуацией на границе, глава Еврокомиссии отметила, что сегодня обсуждались различные виды поддержки, которые могут быть предоставлены Латвии. Она подчеркнула, что увеличено финансирование с целью обеспечения безопасности границ, и это касается всех аспектов – беспилотных летательных аппаратов, необходимых для патрулирования автомобилей и другого оборудования пограничников.
«В любом случае Латвия сумеет очень целесообразно вложить предложенное финансирование», – заверил премьер-министр Латвии.
Этой фразой он дал понять своим критикам, что «распила» евросредств не будет.