Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 19:18

В Риге, где, как сообщал ранее haqqin.az, завтра и послезавтра пройдет саммит министров иностранных дел НАТО, состоялись встречи премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, прибывшими в столицу Латвии накануне саммита. Высокие представители ЕС и НАТО высказались по важным вопросам предстоящей повестки дня саммита главам внешнеполитических ведомств 38 стран-членов Североатлантического союза. Важно, чтобы Европейский союз (ЕС) и НАТО следили за ситуацией у границ Украины и дали России сигнал, что в случае эскалации ожидаются «очень четкие последствия», заявил после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

На пресс-конференции он отметил, что в настоящее время в Европе наблюдается несколько угроз одновременно, и одна из них, по его словам, – гибридная атака на Латвию, Литву, Польшу и ЕС. Эти страны вынуждены отражать организованный нелегальный поток мигрантов, направляемый через границы ЕС. Латвия, Литва и Польша отстаивают и защищают внешние границы Евросоюза, отметил премьер. «У нас очень четкая и единая политика, и ее поддерживают наши партнеры – ЕС и НАТО», – подчеркнул К. Кариньш. Его цитирует агентство LETA. Второй угрозой в Восточной Европе премьер-министр назвал концентрацию российских войск у границ Украины, поэтому важно, чтобы ЕС и НАТО следили за ситуацией и дали России четкий сигнал, что дальнейшая эскалация будет иметь последствия. К. Кариньш затронул и энергетический кризис текущей осени и указал, что в Европе наблюдается рост цен на электричество и газ. Хотя российская компания «Газпром» и выполняет договоры с коммерческими партнерами в Европе, но все-таки создала дефицит и спровоцировала рост цен на «голубое топливо» и электроэнергию. Другой темой, которую обсуждала Урсула фон дер Ляйен в Риге – кризис нелегальных мигрантов на границе Евросоюза с Беларусью.