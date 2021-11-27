Задержана группировка, внедрившая в Азербайджан известную мошенническую схему
Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, руководившую мошеннической сетью с целью присвоения чужих средств. Полиция задержала шесть человек, провела осмотр офисов в двух городах Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел АР.
Согласно схеме злоумышленников, представляющей собой мошенническую пирамиду, известную в мире как Crowd-1, гражданам предлагалось вложить инвестиции в некую международную компанию в расчете на высокую прибыль, а также якобы определенные скидки на различных развлекательных, туристических, образовательных платформах. Мошенники предлагали доверчивым азербайджанским "инвесторам" приобрести на свои вложения один из трех пакетов на сумму от 99 до 2499 евро.
Как выяснилось в ходе разбирательства, ни одна из платформ, на которых инвесторы якобы получали скидки, не функционирует в реальности, а выплаты от так называемых вложений невозможно обналичить или перевести на банковскую карту.
В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать руководителя сети Габиля Бадалова, а также его подельников Амину Гусейнову, Аловсата Мазандарова, Сабахира Фарзалиева, Ясину Амирли и Гёйчек Дуньямалыеву.
В ходе досмотра офисов группы в Гяндже и Баку были изъяты доказательства их незаконной деятельности. В отношении всех задержанных применена мера пресечения в виде ареста.
Продолжаются необходимые действия для выявления всех членов преступной группировки.