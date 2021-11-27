Задержана группировка, внедрившая в Азербайджан известную мошенническую схему

Правоохранительные органы обезвредили преступную группу, руководившую мошеннической сетью с целью присвоения чужих средств. Полиция задержала шесть человек, провела осмотр офисов в двух городах Азербайджана, сообщает в понедельник пресс-служба министерства внутренних дел АР.

Согласно схеме злоумышленников, представляющей собой мошенническую пирамиду, известную в мире как Crowd-1, гражданам предлагалось вложить инвестиции в некую международную компанию в расчете на высокую прибыль, а также якобы определенные скидки на различных развлекательных, туристических, образовательных платформах. Мошенники предлагали доверчивым азербайджанским "инвесторам" приобрести на свои вложения один из трех пакетов на сумму от 99 до 2499 евро.