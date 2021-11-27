Следы коррупции в Бакинском славянском университете

Как сообщает «Туран», поводом для отмены запросов котировок стали многочисленные обращения от потенциальных поставщиков товаров и услуг в Государственную службу антимонопольного контроля и надзора за потребительским рынком. Об этом заявил представитель Конкурсной комиссии Эльнур Алиев, комментируя данное решение. «Жалобщики утверждали, что адрес электронной почты, по которой должен был производиться обмен информации, не действителен. Поэтому принято решение о проведении повторных конкурсных закупок», отметил он.

В то же время представитель БСУ не принимает претензии компаний и утверждает, что на самом деле указанный в конкурсном объявлении адрес электронной почты действителен и было принято по нему несколько заявок.

Агентство обращает внимание на то, что запрос котировок на закупку и установку турникетов в административных зданиях БСУ завершился бы 26-го ноября. То есть решение об отмене закупочных процедур было принято практически в последний день.