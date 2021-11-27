Ильхам Алиев предоставил всемирно известному художнику гражданство Азербайджана

Народный художник Азербайджана выразил благодарность главе государства в связи с получением азербайджанского гражданства, отметив, что и впредь будет прилагать все усилия на благо страны.

Гейбатов накануне встретился с председателем Госкомитета Фуадом Мурадовым, где ему было сообщено о получении гражданства.

Всемирно известный азербайджанский мастер кисти Ашраф Гейбатов распоряжением президента Ильхама Алиева получил гражданство Азербайджана. Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Творчество Гейбатова играет неоценимую роль в пропаганде реалий Азербайджана в Германии где он проживает уже 13 лет. В своих работах мастер кисти уделяет значительное место обычаям и традициям азербайджанского народа, любви к родине, истории, природе и культуре.

Гейбатов также посвятил работы второй Карабахской войне.

Ашраф Гейбатов называет себя азербайджанским и российским художником. В 1979 году, по окончании Азербайджанского государственного института искусств, его пригласили в Москву для оформления Международного молодежного центра моды. Потом он попал в группу Зураба Церетели, участвовал в художественном оформлении московской Олимпиады. Гейбатов прожил в Москве 16 лет и, сохранив за собой российское гражданство, перебрался в Германию, где живет уже 13 лет.

Является членом Союза художников России и почетным членом Союза художников Азербайджана, а также членом Федерации художников ЮНЕСКО, обладателем международного диплома "Посол мира".