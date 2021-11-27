Оперштаб Азербайджана собрался в связи с омикрон-штаммом коронавируса

Сегодня под председательством премьер-министра Азербайджана, руководителя Оперативного штаба по борьбе с пандемией COVID-19 Али Асадова состоялось расширенное заседание Оперштаба при Кабинете министров.

В ходе встречи были обсуждены профилактические меры против нового омикрон-штамма коронавируса, а также даны поручения по проведению соответствующих подготовительных работ.

На заседании было обсуждено текущее положение в связи с пандемией: масштаб заражения, лечение больных, скорость и масштаб вакцинации, а также вопросы, касающиеся итогов мониторинга по контролю за реализацией требований особого карантинного режима.

Была подчеркнута целесообразность усиления контроля за осуществлением карантинных правил во время предстоящих новогодних празднеств.