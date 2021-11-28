В Киеве поддержали предложение Эрдогана о посредничестве

В офисе президента Украины Владимира Зеленского поддержали предложение турецкого лидера Реджепа Эрдогана о посредничестве между Киевом и Москвой. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.ua.

Советник главы офиса Михаил Подоляк заявил, что позиция Анкары всегда конкретно аргументирована и учитывается другими игроками. «Мы очень ценим эту активность президента Эрдогана и благодарны за нее. И было бы правильным, чтобы российская сторона не отвергала посреднические усилия президента Турции», — сказал Подоляк.

Эрдоган заявил, что Турция готова стать посредником в отношениях между Россией и Украиной по вопросу урегулирования потенциального конфликта между ними. «Мы будем развивать эти переговоры как с Украиной, так и с господином [президентом России Владимиром] Путиным. Мы хотим, чтобы мы участвовали в решении этого вопроса», — сказал он.