Гражданин Азербайджана Вугар Гасанов уже пятый год отбывает наказание в одной из колоний Казахстана. Он получил 11 лет за то, что не ответил взаимностью девушке из Актау. 16-летняя Мадина сначала хотела наказать парня за то, что он ее отверг, заявив об изнасиловании. В этом ей помог знакомый адвокат, который заверил, что парня посадят максимум на три дня. Когда одумалась, было поздно. Ни признание в суде, что никто её не насиловал, ни две экспертизы суд не учёл, сообщает Первый канал Евразия.

Мадина открыто заявляет, что Вугар "сидит незаконно" и "по ее глупости".

Отец Вугара - Захид Гасанов даже не думал, что его единственный сын, гражданин Азербайджана, окажется в тюрьме далёкого Казахстана. Бывший сотрудник силовых структур вместо спокойной пенсии уже четыре года ищет справедливость в коридорах казахстанского правосудия.

На днях Верховный суд Казахстана вынесет решение по этому громкому делу.