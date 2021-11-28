«Слабость и головная боль – типичные симптомы любого вида ОРВИ, они возникают вследствие выработки медиаторов воспаления. COVID-19 может воздействовать на любые органы и системы – приводить к обострению хронических заболеваний. Новый вариант вируса – не исключение. Действительно, известно, что есть особенности между клиническими проявлениями разных вариантов вируса, но тяжесть течения, а также последствия нового варианта «омикрон» пока изучаются», – сказала она.

Инфицирование новым штаммом коронавируса «омикрон» характеризуется сильной усталостью и головными болями, однако эти симптомы могут свидетельствовать и о других болезнях. Об этом Газете.Ru сообщила врач-иммунолог Мария Польнер.

Любые признаки острого состояния могут свидетельствовать как о коронавирусе, так и о другой инфекции, добавил кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Николай Крючков.

«По клиническим признакам коронавирус достаточно легко спутать с другими ОРВИ. Хотя это может быть и ОРВИ, которых в этом сезоне будет сильно больше, чем в прошлом. Риновирус, грипп и аденовирус – все эти симптомы будут», – отметил он.

Кроме того, по словам врача-терапевта Ирины Ивановой, головная боль и сильная усталость может свидетельствовать о синдроме хронической усталости, который проявляется у людей в осенне-зимний период.

«В условиях поздней осени и начала зимы с крайне низким уровнем инсоляции – мало солнечных дней, будет очень сложно заподозрить заражение новым штаммом коронавируса. Для молодых, работающих и обучающихся людей в это время года очень характерен синдром хронической усталости. А нам пытаются преподнести эту жалобу, как характерную для новой мутации», – сказала специалист.