Трампа обвинили в "величайшей афере в истории США"

Опальный экс-помощник Дональда Трампа, ставший его критиком, заявил, что Трамп совершает величайшую аферу в американской истории. Он убежден, что бывший глава Белого дома больше не будет баллотироваться в президенты и всего лишь "дразнит общественность", чтобы поддерживать приток донорских средств.

"Дональд Трамп ясно дал понять, что он обманывает американский народ, сторонников, этих людей, которые просто посылают ему деньги на рекордных уровнях. Трамп ведет величайшую аферу в американской истории. Действительно удивительно, что люди не видят, что именно делает этот парень", – сказал Коэн.

Как отмечается, Трамп собрал более 100 миллионов долларов от доноров с момента ухода с поста, и, вероятно, с тех пор эта сумма существенно увеличилась.

"Одна из вещей, которую сделал Дональд Трамп, – это отмахнулся от "Большой лжи" – о том, что у него украли выборы в 2020 году. У него их не украли. Если он проиграет, что произойдет в 2024 году, что произойдет с "Большой ложью"? Она исчезнет. Теперь он не сможет быть похожим на мальчика, который кричал "волк!", – добавил Коэн.

Бывший адвокат, который провел тюремное заключение за уклонение от уплаты налогов и нарушения финансирования избирательной кампании, считает, что Трамп использует возможность проведения предвыборной кампании для собственных целей, и назвал бывшего президента социопатом.

Было подчеркнуто, что Трамп остается чрезвычайно популярным среди республиканцев и может продержаться до конца 2023 года, прежде чем принять какое-либо твердое решение.