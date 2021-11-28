В Азербайджане утверждены сроки действия COVID-сертификатов

Определен срок действия COVID-сертификатов. Это отражено в утвержденном Кабинетом министров «Порядке выдачи сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19, противопоказания к вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста и подтверждающих, что лица, инфицированные COVID-19, выздоровели и приобрели иммунитет».

-По сертификату, подтверждающему, что лица, инфицированные COVID - 19, выздоровели и приобрели иммунитет - 6 месяцев, если по истечении которых в течение 56 дней они получат первую дозу вакцины, предписанной инструкцией по применению производителя вакцины для введения двух доз – бессрочно;

- по сертификату, подтверждающему противопоказания к вакцинации – на срок, установленный на основании обоснованного заключения Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики путем рассмотрения медицинских справок, направляемых комиссиями по контролю за процессом вакцинации амбулаторно-поликлинических медицинских учреждений Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями;

- по свидетельству, подтверждающему отрицательный результат ПЦР-теста – на 72 часа (со времени объявления результата).

Срок действия иностранных COVID сертификатов в отношении граждан иностранных государств и лиц без гражданства определяется соглашениями, предусмотренными в международной практике, а в отношении граждан Азербайджанской Республики - в соответствии с настоящим Порядком.