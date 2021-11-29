В Украине возбуждено дело в связи с попыткой захвата власти в стране

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело и проводит расследование о подготовке отдельными гражданами Украины и РФ действий по захвату власти в стране, сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию, что 1 декабря в Украине ожидается государственный переворот, к которому причастен в том числе бизнесмен Ринат Ахметов. Тогда же он заявил, что в этом участвуют граждане Украины и РФ.

"Главное следственное управление СБ Украины осуществляет досудебное расследование по уголовному производству по совершению действий, направленных на захват государственной власти. Производство открыто по факту приготовления отдельными гражданами Украины и РФ действий с целью захвата государственной власти. О ходе расследования будет сообщено впоследствии", – говорится в сообщении на сайте СБУ.