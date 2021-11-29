НАТО начало самое масштабное расширение систем обороны с распада СССР
НАТО последовательно осуществляет наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны, заявил на пресс-конференции в Риге генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.
Генеральный секретарь НАТО в понедельник, 29 ноября, в Риге провел встречу с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
"Мы последовательно осуществляем наиболее масштабное расширение общей системы обороны со времен холодной войны. Боевые группы развернуты в странах Балтии и Польше. Мы усилили свое присутствие как на море, так и в воздухе. Мы также работаем в тесном сотрудничестве с союзниками в области обучения, которое направлено на предотвращение любой угрозы для союзников, особенно на восточном фланге альянса – в Балтийском регионе", – сказал Столтенберг журналистам.
Встреча министров иностранных дел стран НАТО пройдет в Риге с 30 ноября по 1 декабря.